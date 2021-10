Napoli, Elmas: “Scudetto? Ci sono Milan e Inter. Noi vogliamo vincerle tutte”

Le parole del centrocampista macedone ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla lotta tricolore

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Eljif Elmas, centrocampista del Napoli. Queste le sue considerazioni sulla lotta scudetto che inevitabilmente coinvolge anche gli azzurri di Luciano Spalletti: “Ancora è presto per parlarne, ci sono squadre come Milan e Inter e si non saprà niente fino alla fine. Pensiamo solo a vincere tutte le partite".