Napoli, Giuntoli: “Sarà rivoluzione? Incontreremo i calciatori e decideremo”

Le parole del dirigente azzurro prima della gara con lo Spezia iniziata nel frattempo allo stadio Picco

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio del match con lo Spezia. Queste le sue parole: "Oggi ci divertiremo ma proveremo a fare anche risultato perché vincere aiuta a creare la mentalità giusta. Vogliamo finire bene il campionato, per i tifosi e per noi stessi. Ultima di Ghoulam? E' qui da sette anni, quasi mi commuovo a pensare a tutti i momenti passati insieme. E' una forma di ringraziamento, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro. Sarà rivoluzione? Dobbiamo aspettarci una squadra competitiva come lo è stata sempre negli ultimi anni. Rivoluzione non lo so, dipenderà da tanti fattori. Dobbiamo ancora incontrare diversi calciatori e le loro agenzie, dopodiché decideremo il da farsi".