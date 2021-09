Napoli, Ospina: “Piedi per terra. Spalletti ha grande esperienza”

Le considerazioni dell'estremo difensore azzurro a proposito dell'inizio di stagione della sua squadra

Il portiere del Napoli David Ospina ha parlato a Kiss Kiss Napoli. Queste alcune delle sue considerazioni: "Il risultato della squadra conta più delle mie prestazioni. Volevamo i tre punti, ieri è stata una bella partita e ho fatto una bella parata su Adrien. Era importante avere la porta imbattuta. Per noi è un bel momento, ma restiamo coi piedi per terra. La strada è ancora lunga, il campionato è appena cominciato. Spalletti? Stiamo facendo le cose per bene, ha grande esperienza e ci trasmette molta fiducia. Con lui possiamo fare cose importanti. Lavoriamo partita dopo partita, non guardiamo oltre. Adesso c'è il Cagliari. Sognare è giusto, ma dobbiamo andare calmi".