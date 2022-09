Simeone: “Napoli con qualità, sacrificio e voglia di vincere. Sullo Scudetto…”

Le parole del match winner dopo la sfida di campionato tra il Milan e il Napoli, vinta dagli azzurri per 2-1

Il Napoli espugna San Siro e conquista i tre punti. Giroud risponde al rigore trasformato da Politano, poi ci pensa il neo entrato Simeone a regalare il bottino pieno e il primo posto in classifica agli azzurri. Dopo il fischio finale, Giovanni Simeone ha commentato la gara ai microfoni di DAZN:

"È stato Mario Rui a trovare quel movimento sul gol. Questo Napoli ha tanta qualità, quando uno fa un movimento si trova coi compagni. Voglio dedicare questo gol al padre di mia moglie che non sta bene".

"Tutti in famiglia viviamo così le partite. Oggi Politano ha lasciato tutto in campo e questo ti dà carica e ti fa capire che questa squadra non è solo qualità: è anche sforzo, sacrificio, voglia di vincere".