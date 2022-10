Napoli, Simeone: “Scudetto? Lotteremo ogni partita. Il gruppo mi carica”

"Non lo so, mi sento un po' come loro, argentino e italiano. Ho vissuto tanto tempo qua, anche da piccolo. Un po' lì e un po' qui. Forse sono nel posto giusto. Continuo a fare il mio, come sempre. Quando da titolare? L'importante è fare minuti, ho imparato tanto nella vita e nel calcio che conta la qualità del tempo. Mi è toccato tante volte poco tempo e tante volte ho giocato tanti minuti senza fare niente. La qualità del tempo è questa, sfruttare quando il mister mi mette".