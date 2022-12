Napoli, Spalletti: “Dobbiamo riportare presto Kvara in condizione. A volte…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, al termine dell'amichevole persa contro il Villarreal è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole, raccolte da TuttoNapoli, dal tecnico che affronterà l'Inter alla ripresa: "Abbiamo fatto meno dal punto di vista della qualità, dobbiamo far meglio quando siamo in fase di possesso palla. Conosciamo le qualità dei nostri, Raspadori ha fatto una buona partita come metri e velocità sviluppati. Nelle scelte poi non gli è andata bene, ma quello in termini di occasioni lo paghi. Questa sconfitta la prendo bene, mi servirà per lavorare sulle cose che non vanno fatte.