Napoli, Spalletti perde Petagna per una distrazione alla coscia destra

La società azzurra ha comunicato di aver perso per infortunio il calciatore: potrebbe volerci un mesetto prima del rientro

Ultimi scampoli di stagione e il Napoli è ancora in lizza per lo scudetto con Milan e Inter, forse anche Juventus. Il club partenopeo, con un comunicato diffuso sui social ha reso noto che Spalletti non avrà a disposizione Petagna per infortunio. È stata accertata "una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra e il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo".