Napoli, Spalletti: “Scudetto? Condominio di sette squadre. Non ci nascondiamo”

Le considerazioni del tecnico toscano in conferenza stampa sull'obiettivo della sua squadra

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Cagliari. Queste le sue considerazioni: "Ad essere noi si sta bene, ve lo assicuro, anche da parte dei giocatori, e ci sentiamo avvolti da questo affetto dei tifosi. Poi sappiamo che ci sono dei momenti in cui si possono fare più punti ed altri meno, la viviamo con equilibrio. Non ci nascondiamo da tempo, il discorso andrà a finire lì anche oggi, però quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di 7 squadre e noi vogliamo assumerci il peso dei nostri millesimali, ma non vogliamo le quote degli altri, sono le stesse per tutti. Poi ci sono momenti migliori e peggiori, dobbiamo essere pronti a tutto".