Napoli, Spalletti: “Scudetto? Noi in lotta con Inter, Milan e Juve: è ridicolo… “

Le dichiarazioni del tecnico del Napoli, rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

Luciano Spalletti , allenatore del Napoli , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina , in programma allo stadio 'Diego Armando Maradona' e valida per il 32° turno di Serie A.

"Noi dobbiamo ragionare sulle nostre possibilità di fare la nostra corsa, su quello che ci aspetta in questo finale di campionato. A questo punto sarebbe ridicolo non ammettere apertamente che siamo noi, Milan, Inter e Juve in lotta per il campionato. Ce lo giochiamo al di là dei risultati degli altri, andiamo per la nostra strada e la gestione dello spogliatoio è facile perché abbiamo capito ormai con che professionisti doc ci confrontiamo. Se siamo qui, nonostante tutto quello che abbiamo passato, è segno che la squadra è seria, vera. Domenica li abbiamo trovati tutti in condizione fisica e mentale, nonostante le difficoltà della vigilia, è un segnale di allenamenti seri altrimenti senza giocare se non tieni il ritmo alto negli allenamenti e ti comporti da professionista diventa difficile in partita, figuriamoci contro l'Atalanta. Ora tutti vogliono giocarsi questa possibilità e sono convinto che domani lo faranno vedere".