CdS – Napoli, si avvicinano gli ultimi rientri: il piano di Spalletti verso l’Inter

Procede anche in casa azzurra la marcia di avvicinamento alla gara del Meazza in programma il 4 gennaio

Si legge sul Corriere dello Sport: "Azzurri a casa dopo la parentesi sulla riviera turca e le partite con l'Antalyaspor e il Crystal Palace. Due vittorie ma soprattutto due serate che hanno confermato quanto la squadra abbia capitalizzato i dieci giorni di allenamenti ad Antalya.Un programma studiato ovviamente per arrivare in buone condizione il 4 gennaio a San Siro con l'Inter, il primo impegno ufficiale della seconda parte di una stagione finora trionfale: Napoli primo in classifica e imbattuto in campionato; Napoli qualificato agli ottavi di Champions con il primato del girone. Niente male davvero. E ora, il Villarreal di Reina e Albiol. Da valutare, dicevamo, i progressi di Rrahmani e Sirigu, entrambi reduci da problematiche muscolari, e poi quelli di Demme, fuori con gli inglesi per un affaticamento".