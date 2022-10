Nedved: “Ritorno di Conte alla Juventus? Allegri ha la piena fiducia del club e…”

"Valutiamo tutto quello che dobbiamo raggiungere, gli obiettivi, come numero, sono gli stessi. L'Europa League è da raggiungere, in campionato siamo molto in ritardo ma siamo in corsa su tutto, lavoreremo per ottenere i risultati. In campionato arriviamo da due vittorie importanti senza subire gol, non è stato facile gestire questi giorni dopo l'uscita dalla Champions, a maggior ragione contando gli infortunati che non sono una scusante. La squadra di oggi deve giocarsela e ottenere 3 punti in un campo difficile. Assenti? Non cerco alibi ma prendendo la squadra tipo con Bremer, Di Maria, Chiesa, Pogba, Paredes, quella squadra è stata costruita con una logica, con dei giovani in panchina che oggi potranno avere un'occasione di poterci stare alla Juve, spero di vedere questa squadra almeno in una partita nei prossimi mesi. La sosta? Ci darà l'opportunità di recuperare dei giocatori, anche se tanti dei nostri andranno il Mondiale. Rumors su Conte? La nostra posizione è sempre la stessa, Allegri ha piena fiducia della società, dei giocatori e di tutti quanti. Normale quando non raggiungi risultati o non vinci come devi fare alla Juve, allora escono nomi. Magari ne usciranno ancora tanti, abbiamo la nostra posizione e vogliamo dare la possibilità ad Allegri di lavorare"