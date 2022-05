Nedved: “I play-off in Serie A? È arrivato il momento in Italia e in Europa”

Il vice presidente della Juventus si è detto favorevole all'ipotesi che anche la FIGC starebbe prendendo in considerazione

A Pavel Nedved, dirigente della Juventus, è stato chiesto se anche in Serie A non sia arrivato il momento di pensare ai play off. «Penso che sia sicuramente arrivato il momento, ma non solo in Italia, in tutta Europa. Credo che sia necessario migliorare il prodotto, che bisogna portare ad amare di nuovo il calcio perché questo amore secondo me si è perso un po’ e noi dobbiamo “attaccarlo” ai figli, i miei di 20 anni, quelli che portiamo allo stadio. Dobbiamo migliorare il prodotto e fare di tutto per portarli allo stadio», ha sottolineato a Skysport.