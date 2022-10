Nedved: “Plusvalenze? Ci difenderemo nelle sedi opportune. Allegri anche sfortunato”

Stasera c’è solo un unico da risultato da fare: la vittoria. Sarebbe stata un’impresa vera, lo sapevamo. Le partite contro Torino ed Empoli non bastano stasera, dobbiamo fare molto meglio. Gatti? Per lui non sarà una partita semplice, in uno stadio caldo come questo. Io l’ho vissuto, è difficile giocare qua. Su di lui non ho nessun dubbio: si impegna, migliorerà tantissimo. E’ un ragazzo d’oro, ha una voglia immensa dentro. Sono contento di lui. Ha l’occasione di giocare stasera, anche perché si è fatto male Alex Sandro. Il mister è stato sfortunato perché ha le scelte obbligate, si è fermato anche Paredes. Aveva delle idee e ha dovuto modificarle nelle ultime ore”.