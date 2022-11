Nicola: “Pirola sta crescendo moltissimo e può giocare. Il ruolo di Candreva…”

Così Davide Nicola oggi ha parlato in conferenza stampa di due ex giocatori dell’Inter: Antonio Candreva e il baby Lorenzo Pirola

"In carriera ha giocato spesso da esterno, vorrei ricordare che ho recuperato anche Maggiore che torna nel suo ruolo naturale. Con tre gare in una settimana posso pretendere il massimo da tutti. Ovviamente Giulio non può essere al 100% e il minutaggio richiede una precisa gestione".

"Potrebbe partire titolare anche Pirola, per me sta crescendo moltissimo. Lovato in due settimane ha raggiunto dati in linea con la media generale della squadra, sceglierò anche in base all'avversario".