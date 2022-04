TS – Nzola, piercing più famoso d’Europa: l’attaccante ora rischia una multa

Il punto del quotidiano sull'episodio singolare capitato nella ripresa di Spezia-Inter di ieri

C'è stato un momento in Spezia-Inter in cui nessuno riusciva a credere ai propri occhi. M'Bala Nzola ha lasciato tutti a bocca aperta, ma non per un gesto tecnico. L'attaccante di casa, pochi minuti dopo il suo ingresso, su indicazione dell'arbitro è tornato a bordocampo per togliere un piercing fin troppo evidente. La rimozione non è stata per nulla facile e Thiago Motta, spazientito, ha deciso di toglierlo dal campo. Si legge su TuttoSport: "Il franco angolano non è proprio nelle grazie di Thiago per tutta una serie di atteggiamenti, ritardi accumulati ad allenamenti e sedute video (in una delle ultime è andato nello stadio sbagliato, il Follo invece che il Picco). Tra Nzola e Motta ma anche tra lui e la società è la chiusura di una parentesi non sempre accettabile, con troppe uscite fuori dal coro dell’attaccante. Rischio multa serio, in settimana si capirà se salterà Torino".