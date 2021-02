Ordine: “Ibrahimovic a Sanremo? Vedrai che spettacolo si scatena al Milan se il derby…”

Continua a tenere banco la presenza di Zaltan Ibrahimovic al Festiva di Sanremo. Avrà conseguenze sul Milan? A livello di polemiche già ne sta avendo...

Non accenna a spegnersi la polemica in merito alla presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Il Milan ha perso il primato in classifica e sta attraversando un momento delicato.

"Come farà Ibra ad allenarsi uscendo dalla bolla del festival? In effetti gli annunci a puntate di Amadeus sembrano attribuire a Ibra un ruolo di primo piano. Se il derby dovesse andar male per il Milan vedrai che spettacolo si scatena", ha dichiarato il giornalista Franco Ordine in merito alla presenza dell'attaccante rossonero al Festival.