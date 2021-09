Ordine: “Juve, i cazziatoni servono: Chiesa ha reagito, Rabiot si limava le unghie”

Intervenuto a Tutti Convocati il giornalista ha parlato del momento della Juve dopo la vittoria ottenuta contro lo Spezia

"Le parole di Allegri sono state degli schiaffi pubblici perché se l'allenatore lo dice pubblicamente, tu qualche giorno dopo vai in campo con la tigna. Chiesa ha preso e ha tirato quella sassata mentre Rabiot si limava le unghie. I cazziatoni servono. Nella Juve sono stati accatastati degli acquisti che non hanno nulla a che fare col DNA juventino e sono nati solo grazie a una versione sbagliata del calciomercato: non decidi tu il giocatore che ti serve, ma è il mercato che te lo offre a costo zero. Non ti puoi trovare al 22 settembre con 8 infortunati, non è normale. Fosse capitato al Milan dell'anno scorso, questa partita non l'avrebbe vinta, ieri l'han vinta perché sono entrati quelli che hanno una marcia in più"