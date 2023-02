Orlando: “Partite Milan terribili, può perdere con chiunque. Panchina Pioli…”

"Lo scorso anno ha fatto qualcosa di più rispetto al valore della sua rosa, ma il Milan vero non è quello di queste ultime uscite. Ieri sera il dominio dell'Inter era imbarazzante. ha sbagliato il 3-5-2 Pioli, ma ha provato qualcosa di diverso. Se rinunci alla qualità, forse vuol dire che c'è grande confusione. Nessuno riesce a capire quale sa il vero problema. Pioli a fine anno rischierà se non arriva in Champions. Il Milan deve tornare a giocare col modulo precedente, è l'unico modo in cui è costruita la squadra".

"No, assolutamente. Secondo me arriva alla fine, non avrebbe senso cambiarlo. Le partite sono terribili, ma questo Milan può perdere contro chiunque. Tanti giocatori sembrano non più quelli di prima. Non c'è nessuno che sta bene, non è solo una questione mentale. Pioli è uno che cura i particolari, forse c'è un crac su tutta la rosa che neanche la società riesce a risollevare, e questo fa paura. Non vedo possibile che il Milan possa tornare competitivo. Non si vede la luce in fondo al tunnel".