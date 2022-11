Osimhen: “Voglio lo scudetto, bene se sono capocannoniere. La sosta…”

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-2 in casa contro l’Udinese: "Sono molto felice per questa partita, intensa soprattutto per il loro ritorno nel finale. La cosa più importante è continuare a vincere. Secondo gol consecutivo di testa? Elmas mi ha dato una grande palla. Sono contento non tanto per il gol ma per il contributo che do alla squadra con i gol.