Osimhen: “Scontro con Skriniar? Esperienza pre-morte. Non mangiavo dal dolore”

Victor Osimhen ha affrontato un periodo molto delicato dopo l'ultimo Inter-Napoli. L'attaccante azzurro ha spiegato cosa ha provato dopo il durissimo scontro con Milan Skriniar che lo ha tenuto per settimane lontano dai campi: "L'infortunio subito contro l'Inter è stata una esperienza pre-morte. Solo io posso spiegare cosa ho provato e sentito, perché il corpo e il viso erano i miei. Sono uscito dal campo senza barella e ho capito che avrei potuto gestirlo, ma non lo dimenticherò mai. Avevo numerose fratture ossee che hanno dovuto riparare dall'interno e ora ho qualcosa come 18 viti sotto la mascella. Per molte notti non ho dormito - ha raccontato Osimhen alla radio Wazoba FM -, non riuscivo neanche a mangiare dal dolore. Per fortuna sono un leone e nella mia mente avevo già programmato il ritorno in campo".