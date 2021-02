Variante del covid19 isolata a Napoli. Nota dell’università: “Non è Osimhen il paziente”

Smentita la notizia che parlava del giocatore come del professionista africano che avrebbe portato in Italia la variante

È servito un comunicato stampa. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli nei giorni scorsi ha isolato una variante del coronavirus simile a quella inglese. "Si chiama B.1.525, finora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna, ma è stata trovata anche in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti", aveva scritto l'Università.

Ma in città si era parlato di un professionista africano come paziente 1 affetto da questa variante di coronavirus. E si era parlato di Osimhen. È servita, appunto, una note dell'Azienda Ospedaliera, per specificare che "non è lui il professionista proveniente dall'Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B.1.525. E non si tratta di nessun altro calciatore del Napoli".