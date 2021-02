Juventus, Paratici: “Con l’Inter KO terapeutico? Avevamo vinto le precedenti quattro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita con la Roma, Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato così del momento della squadra bianconera: “Sconfitta terapeutica con l’Inter? Avevamo vinto le precedenti quattro gare, è difficile fare filotti di dieci vittorie consecutive. Il mister ha avuto il tempo necessario per sviluppare le sue idee e i giocatori si sono conosciuti tra loro. All’inizio non abbiamo avuto tempo, le prove sono state fatte in campionato. I prossimi 180 minuti determinanti per la corsa scudetto? Stasera ce ne sono 90 molto difficili, la Roma gioca molto bene e sta facendo un percorso importante. Pensiamo a stasera, una partita per volta: giocare ogni tre giorni è difficile prepararne una per volta. Dzeko? E’ un bravo giocatore, la Roma ne ha tanti: noi dobbiamo pensare ai nostri”.