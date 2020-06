Fabio Paratici, prima della gara contro il Lecce, ha parlato anche del mercato della Juve ai microfoni di Skysport. In realtà il dirigente ha dribblato la domanda sullo scambio tra Arthur e Pjanic messo in piedi con il Barcellona: «Questo momento e questa sede non è la più opportuna per dare certe risposte, siamo concentrati sulla partita. Vedremo cosa succederà e poi daremo una risposta a tutto».

(Fonte: SS24)