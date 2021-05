Juventus, sfuriate Paratici strategiche? “Circola il cattivo pensiero che dietro ci sia…”

La Gazzetta dello Sport analizza i continui cattivi comportamenti del direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici

"Le incursioni di Paratici e certi teatrini di Pavel Nedved sono diventate seriali, si sono ripetute troppe volte. Striscia il cattivo pensiero che dietro ci sia una sorta di strategia della tensione: mettere pressione agli arbitri, condizionarli nell’esercizio delle loro funzioni. Già sentiamo le obiezioni di certi tifosi juventini: lo fanno tutti, guardate Oriali all’Inter per esempio. Che lo facciano tutti non ci pare, non con una frequenza simile, almeno. E Oriali all’Inter siede in panchina come team manager, non scende dalla tribuna per attaccare gli arbitri. Le cattive abitudini vanno stroncate, prima che diventino pessime e irrimediabili".