Patric: “Luiz Felipe-Correa? Sbagliato 50 e 50. Sono cose tra amici. E per una cazz***…”

Il calciatore della Lazio ha spiegato cosa è successo in campo tra l'interista e il suo ex compagno

Quello che dico io è 50 e 50. Con loro due siamo molto amici, andiamo in vacanza insieme. A volte ci sfondiamo in allenamento e stiamo tre giorni senza allenamento. Credo abbiano sbagliato un po' e un po'. Luiz deve capire che Tucu ha perso. Ho detto io di andare a dare a Tucu un abbraccio, mi sento in colpa, ma pensavo di andare con calma dal nostro ex compagno. Invece Luiz è saltato su di lui e Tucu ha reagito in quel modo. Per quanto riguarda la squalifica è un problema, perché queste cose di solito restano tra noi, in campo. Poi è un successo con un amico, sono migliori amici, si amano, è un peccato che sta fuori, so che loro parleranno e il problema sarà risolto. Adesso Luiz dovrà stare fuori per questa cazz**. Speriamo gli diano poche giornate.