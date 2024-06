Pedullà: “Lazio, situazione Tudor difficile: in caso di ribaltone i nomi…”

Non è detto che Igor Tudor sarà ancora sulla panchina della Lazio nella prossima stagione. Ne ha parlato Alfredo Pedullà su X: “Situazione Tudor sempre difficile, le valutazioni continueranno. In caso di ribaltone, serviranno altri confronti, da non escludere (come già anticipato): Italiano (se non avrà firmato con il Bologna in pressing), Sarri o un outsider. Dipende dalla tempistica e da chi sarà ancora libero”, si legge.