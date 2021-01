Pellegrini: “Dzeko? All’interno siamo uniti. Vincere risolve tutti i problemi, ammesso che…”

Pellegrini, prima della partita contro lo Spezia, ha parlato anche di quanto sta accadendo alla Roma e della mancata convocazione di Dzeko: «Abbiamo valutato quello che era il da farsi. Abbiamo assenze importanti per infortuni di diversi giocatori e io mi sono messo a disposizione come fanno tutti sempre. Con Dzeko si può ricomporre? Non penso che in questo momento si debba parlare di questo. All’interno siamo uniti e l’importante è vincere oggi perché vincere aiuta a superare qualsiasi problema, ammesso che problemi ci siano», le parole del giocatore.

(Fonte: SS24)