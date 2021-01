Crotone, Pereira: “Contro l’Inter c’è da stare attenti ai dettagli. Possiamo…”

Pedro Pereira, giocatore del Crotone, ha parlato prima della partita contro l’Inter e si è soffermato su come è stata preparata la sfida dall’allenatore rossoblù, Stroppa. «Una partita che ci può far mettere in campo le nostre idee. Dobbiamo curare i particolari. Una gara contro una squadra forte in cui i particolari fanno la differenza. Cosa ci ha chiesto Stroppa? In modo da mettere in campo le nostre idee e quello in cui crediamo. Loro giocano a livello alto e non possiamo sbagliare, deve esserci attenzione a tutto e fare il meglio che possiamo», ha sottolineato.

(fonte: Skysport)