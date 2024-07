«La parola miracolo davanti a Conte non è adatta. Si tratta di un lavoratore incredibile, ossessivo, va sempre alla ricerca della vittoria. L'ambiente di Napoli è passionale come lui, le vittorie che ha avuto hanno dimostrato che ha saputo ricostruire, è la sua specialità». Così Giorgio Perinetti, a Sportitalia, ha parlato di Antonio Conte e della sua nuova avventura al club di De Laurentiis.

«C'è da risolvere il dilemma Osimhen-Lukaku: il belga può farlo rendere al massimo e se dovesse rimanere il nigeriano riuscirebbe a fare bene anche con lui per quanto potrebbero venire meno le motivazioni inizialmente. Sicuramente non avrà le Coppe ed è subito in grado di portarlo subito a livello importante», ha concluso il dg dell'Avellino.