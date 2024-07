Cucchi: “Inter la più forte, altre tre possono dire la loro. Conte e Inzaghi…”

Le parole del noto giornalista a proposito della squadra campione d'Italia e delle avversarie in lotta per il prossimo campionato

La Lazio? Difficile poter dire, ad oggi visto il cambiamento radicale della squadra, che ruolo potrà avere in campionato, perché può essere da zona Europa o da metà classifica. Conte? Direi senza dubbio un’ulteriore pressione non solo per Inzaghi ma anche per gli altri allenatori proprio per il modo di lavorare del tecnico leccese”.