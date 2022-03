Roma, Pinto: “Serie A competitiva, vogliamo vincere tante gare nelle ultime dieci”

Il direttore generale della squadra giallorossa ha parlato della classifica della formazione di Mourinho prima della gara di Conference League contro il Vitesse

Tiago Pinto, direttore generale della Roma, prima della gara di Conference League contro il Vitesse ha parlato anche della Serie A e della classifica giallorossa. «La proprietà è pronta ad investimenti per concorrere per un posto in CL? In Serie A c'è grande competizione e se una squadra vince o perde due gare si avvicina o si allontana dalla zona CL. Noi abbiamo fatto due vittorie importanti nelle ultime due gare e nelle ultime dieci vogliamo vincerne quante più gare possibili per avvicinarsi sempre più ai primi posti. Credo che la mentalità giusta sia quella che va gara per gara. Non si può ogni giornata avere un giudizio sull'essere vicino o lontano dalla zona Champions, questo lo vediamo a fine stagione».