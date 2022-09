Milan, Pioli: “Buon inizio ma non eccellente. Il KO contro il Napoli…”

"Veniamo da una sconfitta, vogliamo ripartire subito con il piede giusto contro un avversario che rispettiamo. Abbiamo analizzato i gol subiti e i nostri dati che dicono che siamo quelli che concedono di meno. Serve maggiore attenzione e concentrazione": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Empoli che arriva dopo il primo ko contro il Napoli. E il rendimento della squadra rossonera non lo soddisfa completamente. "Abbiamo fatto un buon inizio - ammette Pioli - ma non eccellente. Le prestazioni ci sono state, ma prestazioni e risultati devono andare di pari passo e non ci siamo sempre riusciti. In Champions abbiamo fatto meglio, ma ora concentriamoci sul campionato: questo troncone sarà molto importante".