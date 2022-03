Pioli: “Milan, Napoli e Inter hanno il 30% di possibilità di vincere. La Juve il 10%”

Le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria contro i rossoblù di Mazzarri

Eva A. Provenzano

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha analizzato la vittoria della sua squadra in trasferta a Cagliari nel giorno in cui è arrivato il pari dell'Inter con la Fiorentina. Queste le parole del tecnico ai microfoni di DAZN: «A me a caldo i miei hanno parlato di certi insulti per Maignan e Tomori, non è possibile sentire ancora certe cose. Credo che su questo siamo tutti d'accordo».

-Non era semplice ma quanto è soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi?

Non è mai semplice. Le partite sono una continua prova ed un esame della tua preparazione e delle tue qualità. Sono soddisfatto della prova della squadra che è stata in campo con qualità e intensità giusta. Dobbiamo provare a chiudere prima le partite, questo è uno step al quale dobbiamo arrivare per finire al meglio questo campionato.

-A livello difensivo anche nei singoli avete fatto un passo in più...

Sono d'accordo. Dobbiamo continuare però ad attaccare e dopo l'uno a zero abbiamo provato a gestire, ma non abbiamo questa capacità, abbiamo un'altra mentalità, stasera abbiamo creato altri pericoli. La mentalità è quella di questa sera. Mi piace di giocare così, non difendiamo bassi, questa sarà un'altra prova per capire come affrontare le prossime.

-Una firma a vincerle tutte uno a zero...

Sì, assolutamente sì. soprattutto in questo periodo in cui tutte le squadre sono motivate, le gare si vincono soffrendo e lottando. Bisogna sacrificarsi e lottare, non è un caso se le stiamo vincendo come non era un caso quando perdevamo.

-Nuovo re del corto muso...

Cerchiamo di fare del nostro meglio e di dare il massimo. In settimana ho visto attenzione, determinazione e serenità e sapevo sarebbe arrivata la prestazione, magari a volte il risultato non arriva. Ma la prestazione dipende da noi e dobbiamo fare così fino alla fine.

-Giochi ancora aperti, ma non firma per il secondo posto: questa vittoria che messaggio è al campionato?

Sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Spalletti: le prime tre hanno tutte il 30% di possibilità e la Juve ha il 10%. Giusto che i miei guardino le classifiche ma vedo energia positiva e non ansia o tensione. Giusto guardare alle cose con concentrazione e la serenità per migliorare le prestazioni.

(Fonte: DAZN)