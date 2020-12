Pioli a Sky: “Il derby perso con la rimonta dell’Inter ci ha aiutato a crescere”

In una lunga intervista concessa a Skysport, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche del derby con l’Inter:

Da cosa hai capito che avevate intrapreso la strada giusta?

Si vedeva dai comportamenti della squadra, si vedeva dal nostro modo di giocare, da come interpretavamo le partite. Abbiamo cambiato un po’ l’assetto a centrocampo, usando un centrocampo a 3 invece di un centrocampo a 2 con il vertice alto, inserendo una punta come Zlatan, in questo modo abbiamo trovato delle posizioni buone in campo che ci hanno dato subito i risultati in campo, anche se ci mancava ancora la famosa vittoria contro la squadra sopra di noi in classifica. Era quello il tassello che ci mancava, il tassello per acquisire ancora più autostima, fiducia e convinzione, per diventare ancora più forti.

Una vittoria importante che poteva arrivare nel derby del 9 febbraio 2020, ma che poi è sfumata…

Perdere quel derby è stata una delusione forte, vincevamo 2-0 nettamente dopo il primo tempo e alla fine abbiamo perso 4-2. Quella partita ci ha aiutato tanto a crescere, ma da quella delusione siamo riusciti a portare a casa degli aspetti importanti che ci hanno aiutato a capire qual era la strada giusta».

(Fonte: Skysport)