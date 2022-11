Pioli: “Otto punti dal Napoli? Tanti. Campionato ancora lungo ma non volevamo…”

L'allenatore rossonero ha parlato alla fine della gara contro la Cremonese finita zero a zero

Eva A. Provenzano

Un punto contro la Cremonese che favorisce il Napoli. Il Milan è riuscito a raccogliere solo un punto contro la squadra biancolilla e va a meno otto dalla formazione partenopea prima in classifica con 38 punti dopo la vittoria contro l'Empoli.

L'allenatore rossonero, Stefano Pioli ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN. Queste le parole del tecnico rossonero: «Troppe chance sprecate? Sì, però credo che potevamo fare di più. Discreto primo tempo, un secondo tempo non all'altezza, dovevamo fare meglio. Abbiamo creato diverse occasioni, loro hanno lavorato tanto in fase difensiva ma noi potevamo fare di più».

-Soddisfatto dei cambi che a mio parere non hanno inciso? Leao ha perso tantissimi palloni, anche semplici...

Credo che nel secondo tempo abbiamo perso fluidità e velocità e si sono creati tanti duelli, ne abbiamo vinti pochi, se non riesci a superare l'avversario diventa difficile creare occasioni da gol. C'è mancato guizzo, giocata, movimento, dovevamo farne di più senza palla, più movimenti.

-Sbagliato aspettarsi di più sempre da Leao?

Sbagliato puntare su un singolo. Si deve puntare sulla squadra, vinciamo e facciamo bene quando lavoriamo di squadra e quando non lavoriamo bene di squadra non arrivano i risultati. I singoli giocatori hanno giornate migliori e giornate in cui fanno meno bene. Non possiamo puntare il dito contro un singolo giocatore se stasera abbiamo fatto una prestazione non all'altezza.

-Problema tecnico o avevate preparato qualcosa di diverso?

La Cremonese ti aspetta e sapevamo che dovevamo muoverci bene. Non sempre ci siamo riusciti e siamo andati in difficoltà. Quando le partite così non le sblocchi diventano più complicate. Non abbiamo trovato soluzioni vincenti che ci hanno permesso di passare sugli avversari. Abbiamo creato poco.

-Otto punti dal Napoli dopo 14 giornate cosa significano?

Che sono tanti. Questa classifica non ci deve piacere, assolutamente. Domenica abbiamo la possibilità di tornare a vincere e poi provare a mettere le cose a posto con la sosta. Il campionato è ancora lungo, con tanti punti a disposizione ma non volevamo questo distacco. Vanno fatti i complimenti al Napoli per quello che sta facendo, ma noi potevamo fare qualcosa di più.

(Fonte: DAZN)