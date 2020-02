Pioli: “Derby con l’Inter? Dobbiamo prepararci bene. Nerazzurri solidi e compatti”

A Coverciano è stata consegnata la Panchina d’Oro a Gasperini. Tra gli ospiti dell’evento anche Stefano Pioli, allenatore del Milan, prossimo rivale dell’Inter in campionato. Ecco cosa ha detto della partita di domenica l’allenatore rossonero: «Con la testa è normale essere al derby, affronteremo una settimana particolare e penseremo di affrontare al meglio una gara delicata e difficile. Col Verona abbiamo messo in campo tanta generosità e sulla voglia della squadra di vincere non ci sono dubbi. Potevamo fare meglio nella mezz’ora finale. L’Inter? E’ una squadra molto solida e compatta, forte in tutti i reparti. Qualche difficoltà nei risultati nelle ultime gare. Ma la vittoria di ieri le permette di rimanere ai vertici quindi ci aspetta una gara non facile, è una squadra completa, dobbiamo prepararci va bene. Sono gare in cui non contano i valori dimostrati finora e neanche la classifica. Conterà sicuramente mettere in campo la nostra migliore prestazione. Credo che la squadra stia bene e abbia qualità per fare bene nel derby. Ibra? Meno sei dipendente da un singolo giocatore e più possibilità hai di trovare gli equilibri giusti. Però è inevitabile che i giocatori importanti possano poi dare alla squadra di essere più performante, è come se togliessimo Lukaku all’Inter, Immobile alla Lazio, Dzeko alla Roma e Ronaldo alla Juventus. Zlatan ha avuto un affaticamento, poi il recupero si è complicato per un’influenza. Ora speriamo possa avere una settimana tranquilla e che possa esserci al derby».

(Fonte: SS24)