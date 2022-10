Pioli: “Non sto guardando la classifica, troppo presto. Tre nuovi infortuni”

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato così la vittoria per 3-1 sul campo dell’Empoli

“Gli infortuni possono capitare durante le stagioni, io ho la fortuna di avere tanti giocatori. La partita è stata molto particolare e intensa, dovevamo segnare nella prima mezz’ora. Troppo presto per guardare la classifica, non la stiamo guardando noi. Era importante ripartire col piede giusto dopo la sosta. A me i miei giocatori emozionano sempre. Infortunati? Calabria e Kjaer sono da valutare, infortuni muscolari, quello di Davide sembra abbastanza serio. Quello di Saelemaekers sembra una distorsione al collaterale ma vediamo, è presto”.