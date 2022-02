Pioli: “Giroud su Sanchez? Calcio sport di contatto, mezzi falli in Europa non li fischiano”

Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto a Radio Anch'Io Sport su Radio1: "In Europa non puoi fermarti a protestare"

"Il Derby? La squadra non ha smesso mi di crederci, poi gli episodi hanno deciso una partita che è stata molto più equilibrata di quanto si è detto". Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto a Radio Anch'Io Sport su Radio1. "Il rapporto con i giocatori, per me, deve essere di fiducia, stima e rispetto per ottenere il massimo da tutti", ha aggiunto.

Commentando l'episodio da cui è nato il primo gol di Giroud, contestato dall'Inter, Pioli ha detto: "E' l'arbitro che decide come interpretare i falli, poi i giocatori devono adeguarsi. In Europa certi mezzi falli non si fischiano e non puoi fermarti a protestare. Io sono per non fischiare i mezzi falli, perchè il calcio è un gioco di contatto"