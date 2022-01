Pioli: “Leao mi ricorda Henry. Covid? Momento particolare. Ibra sempre arrabbiato”

Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia della gara col Venezia

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Venezia, Stefano Pioli ha affrontato diversi temi. Queste le parole del tecnico rossonero: " Questa e anche le prossime saranno partite difficili, ci vorrà grande attenzione. Dobbiamo pensare a noi, non agli altri, e poi a fine stagione tireremo le somme. Ogni vittoria ti dà nuovo entusiasmo. Il campionato è questo per tutti, ci sono dei problemi oggettivi ma dobbiamo adattarci, siamo felici di aver giocato giovedì e di rigiocare domenica contro un avversario che ha riposato".

"È un momento particolare e imprevedibile, dobbiamo rispettare regole e protocolli per essere il più possibile in sicurezza. Abbiamo sofferto tanto l'assenza dei tifosi allo stadio, sembrava quasi un'abitudine, ora abbiamo riassaporato la bellezza e l'importanza della loro energia e del loro sostegno, speriamo non si debba tornare con gli stadi a porte chiuse per permetterci di continuare a giocare".