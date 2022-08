Pioli: “Non siamo contenti perché volevamo vincere. Ma il Milan mi è piaciuto”

Dopo il pari contro l'Atalanta, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così a DAZN: "Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo concesso poco, ci è mancata la vittoria. Siamo riusciti a palleggiare con facilità, dovevamo essere meno frenetici. Bennacer e io non siamo contenti perché volevamo vincere questa partita. Cambi degli attaccanti? Ho cambiato perché ho giocatori forti e pronti. Messias ha giocato in modo eccellente, Leao ha strappato e deve riempire meglio l’area. Ma sono soddisfatto. A me la prestazione è piaciuta".