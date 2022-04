Pioli: “La tensione c’è. L’Inter? Conoscevo il risultato. Derby importantissimo, ma…”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine della gara vinta dal Milan contro il Genoa a San Siro

"La squadra sta lavorando tanto, chiedo tanto ai miei giocatori senza palla. Lo stiamo facendo bene e dobbiamo continuare sapendo che la tensione si sente. Ho detto alla squadra che l'anno scorso eravamo nella stessa posizione nella stasse tensione, anzi ancora più perché in questo momento non sapevamo se arrivavamo tra le prime quattro. Adesso la pressione c'è, ma deve essere solo energia positiva perché stiamo lottando per qualcosa che fino a due anni fa nessuno avrebbe immaginato. Io devo pretendere dai miei giocatori perché so che sono forti. Per molti di noi è la prima volta che lottiamo per lo scudetto, ma è un percorso che ci aiuterà per tornare a essere vincenti".