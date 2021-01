Pioli: “Il KO ha fatto male per la classifica, era un’occasione. Scudetto? Siamo ambiziosi”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: “Il KO è figlio della bravura degli avversari a tornare in vantaggio, la partita è stata equilibrata. Il secondo gol ha aperto la gara, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare: il 2-1 poi ha indirizzato la partita. La sconfitta per la classifica ha fatto male, era un’occasione per continuare a fare bene: ma la squadra ha interpretato bene la partita. Sette assenze sono tante, ma non abbiamo perso la nostra identità: purtroppo poi gli episodi e la qualità degli avversari hanno cambiato la partita. La squadra poteva spaventarsi per questa situazione, ma ho avuto risposte ottime: non abbiamo ottenuto questi risultati per caso, abbiamo dei valori. Sapevamo che se ci fosse stato un avversario con cui avremmo potuto subire, sarebbe stata la Juventus. Scudetto? Sono convinto che dobbiamo essere ambiziosi e giocare ogni partita con convinzione: mi auguro di tornare di tornare ad avere più giocatori a disposizione”.