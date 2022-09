Pioli: ”Problema VAR in Italia? Quello che successo è un po’ spiazzante”

"Se c'è un problema Var in Italia? Difficile dare una risposta. Quello che successo è un po' spiazzante. Come sempre in tutte le problematiche è facile puntare il dito, ma bisogna trovare delle soluzioni e situazioni in cui ci sia più equilibrio": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria, rispondendo ad una domanda sulle polemiche in campionato per le recenti decisioni della Var.