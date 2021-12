Pioli: “Senza un calo l’anno scorso avremmo vinto lo scudetto. Ma nel nostro…”

In conferenza stampa il tecnico rossonero ha parlato della condizione della sua squadra

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, Stefano Pioli ha parlato della condizione della sua squadra. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "Stiamo lavorando per trovare soluzioni, abbiamo cercato d'incrementare il lavoro di prevenzione e recupero, mi aspetto dei miglioramenti che stanno arrivando. Siamo convinti che la situazione migliorerà".

"In generale sono molto contento delle qualità e delle caratteristiche dei miei giocatori. Nelle ultime due partite siamo scesi di livello, ma ho un gruppo intelligente e consapevole che ha tutte le qualità per crescere. Sappiamo che possiamo farlo. Senza un calo secondo me l'anno scorso avremmo vinto lo scudetto, ma nel nostro percorso di crescita era normale avere un calo di forma. Durante la pausa natalizia il tempo ti consente soltanto di recuperare energie, fisiche e mentali. Dopo Empoli staccheremo per qualche giorno perché è giusto farlo, poi penseremo a preparare la partita contro la Roma e un mese di gennaio impegnativo, in cui avremo anche la Coppa Italia".