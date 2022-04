Pioli: “Torti arbitrali? Perchè i miei conti tornino in queste 5 giornate dovrebbero…”

La dichiarazione molto discutibile di Stefano Pioli in merito ai presunti torti arbitrali subiti dal Milan in questa stagione

"Cosa dovrebbe succedere perché i miei conti tornino in merito a torti e favori arbitrali? Nella tua domanda c'è la mia risposta. Per essere così nelle ultime cinque partite c'è bisogno che succeda qualcosa che non è successo fino ad oggi".