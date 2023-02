Milan, Pioli: “Vogliamo dimostrare il nostro valore. Conte? Ovunque va…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così in vista della sfida con il Tottenham

"Abbiamo entusiasmo ed energia per affrontare questo ottavo di finale, abbiamo tanto rispetto per il Tottenham che è forte ma vogliamo dimostrare il nostro valore. Il Tottenham è forte, Conte è forte, sono una squadra forte, esperta ma siamo il Milan. Conte dovunque va, riesce a dare la propria identità e filosofia. Mi aspetto una formazione compatta e solida, ha tanta qualità in attacco. Nonostante le assenze a centrocampo, le squadre inglesi hanno delle rose profonde e complete. Dal punto di vista mentale siamo pronti a dare il massimo, dal punto di vista tattico rispettiamo il Tottenham e cercheremo di colpirli".