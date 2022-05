Verona-Milan, Pioli: “Prepartita come gli altri, gara difficile. Tutti molto motivati”

Le parole del tecnico rossonero prima della gara contro la formazione di Igor Tudor

«Le sensazioni sono le stesse di un prepartita, concentrazione per preparare una gara difficile. Krunic non è solo fisicità ma si inserisce in area ed aiuta in questo tipo di partite. Chi è convocato oggi sta bene, hanno tanti minuti nelle gambe e hanno grandi motivazioni». Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, prima della sfida contro il Verona. In palio tre punti utili al controsorpasso in classifica nei confronti dell'Inter che ha vinto contro l'Empoli venerdì sera.