Pirlo: “Centravanti? Lo aspetto ma senza fretta. Suarez? Difficilmente arriverà alla Juve”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria. A proposito del mercato ha risposto anche ad una domanda sulla questione attaccante. Il club lavora sull’arrivo di Dzeko mentre la pista Suarez sembra sia più complicata: «Aspetto il centravanti ma senza fretta. Il mercato è partito da poco ed è ancora lungo. Se può essere Suarez? Mah, è difficile perché guardando cosa è successo e visti i tempi anche per il passaporto, è difficile che possa essere un attaccante della Juventus». Dell’attaccante uruguaiano si è parlato, in Spagna, anche in chiave Inter.

(Fonte: SS24)