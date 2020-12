Pirlo: “Non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo campionato. Dobbiamo giocare così in A”

«Non è facile giocare tante gare, soprattutto a livello mentale. E quando affronti queste partite che sono importanti ci si auto-carica da soli. Non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo che è il campionato, quindi dobbiamo giocare queste partite anche in Serie A. Dobbiamo, è un obbligo». Alla fine della partita contro il Barcellona, vinta al Camp Nou per tre a zero, Andrea Pirlo – allenatore della Juventus – ha parlato dell’importanza della continuità e dell’importanza dell’obiettivo campionato, oltre ad aver analizzato la vittoria contro Messi e compagni.

(Fonte: Skysport)