CdS – Juve, dopo aver piegato l’anti-sistema Sarri si è virato sull’identità. Il sospetto…

Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto un confronto tra l’Inter di Conte e la Juventus di Pirlo. E sulla squadra bianconera ha espresso perplessità sul progetto. L’addio di Allegri, l’arrivo di Sarri, l’esonero e poi la scelta di Pirlo. “Dopo aver piegato l’allenatore anti-sistema a dirsi gobbo in un colloquio con Veronesi, Paratici ha virato lo stesso sulla moda dell’allenatore identitario, alla ricerca del suo Guardiola o del suo Zidane, quando adesso basterebbe forse che Pirlo fosse almeno un Lampard o pure un Solskjaer. A star dietro a certe voci, si alimenta il sospetto che si trattasse di una questione estetica. Così, anziché vincere in polo e con la barba incolta, la Juventus si trova a far fatica avendo in panchina una bella barba curata, la giacca e la cravatta”, si legge sul giornale sportivo.

(Fonte: CdS)